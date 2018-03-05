В Совфеде ответили США на обвинения в нарушении резолюции ООН по Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обвинение в адрес России в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН в Сирии — это попытка США отвести подозрения от самих себя. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Американская сторона со своей коалицией пытаются скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того, чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить свое имя, все валится на российскую сторону", — сказал Серебренников.

Ранее стало известно, что Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в несоблюдении резолюции 2401 Совбеза ООН, "убийстве невиновных гражданских лиц" в Восточной Гуте, а также во "лжи и неизбирательной силе".

В Москве подобные нападки отвергают. Как подчеркивало российское посольство в США, обвинения в несоблюдении Россией обязательств нацелены на сохранение в регионе экстремистского анклава.

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