В МИД Израиля рассказали, по каким вопросам контактируют с Россией в Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар – РИА Новости. Израиль находится в тесном контакте с РФ по вопросу вывода шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

"Мы находимся в тесном контакте с Россией по этому вопросу, как с американцами и иорданцами. Но само собой разумеется, чье присутствие сейчас самое масштабное в Сирии? России. И поэтому, конечно, наши контакты с Россией по этому поводу более частые и интенсивные", — сказал израильский дипломат.

Россия по запросу официального Дамаска проводит на территории Сирии операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года.

"То, что она (ситуация в южной зоне деэскалации) не совсем стабилизировалась, – это понятно. Потому что надо согласно договоренностям отвести на определенное расстояние от линии шиитские формирования. Это еще не все соблюдается. Но именно над этим мы сейчас работаем", — добавил он.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

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