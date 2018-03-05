В Израиле заявили, что знают точное число военных баз Ирана в Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар – РИА Новости. Израиль обладает информацией о точном числе военных баз Ирана в Сирии, этот вопрос обсуждался с российской стороной в ходе прошедших ранее в феврале российско-израильских межмидовских консультаций, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет военных баз и военнослужащих в Сирии.

"Этот вопрос с Москвою обсуждался, конечно. У нас есть данные по наличию иранских баз в Сирии. У меня сейчас нет точной информации под рукой, сколько именно баз там развернуто, но они существуют. Мы заявляем, что для нас это абсолютно неприемлемая ситуация – вообще присутствие там Ирана. А тем более, когда у них есть там базы, то это уже постоянное присутствие. Для нас это неприемлемо, об этом мы говорим открыто. И наш премьер-министр уже заявил, что мы будем делать все, чтобы эта ситуация не стала реальностью, не стала постоянной. Мы будем применять все методы, и дипломатические, а если надо, и не только дипломатические, чтобы этого не произошло", — сказал дипломат.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

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