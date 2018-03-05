В Израиле опровергли данные о поддержке Свободной сирийской армии

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что Израиль якобы поддерживает Свободную сирийскую армию, чтобы она противостояла Ирану в Сирии, не соответствуют действительности, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

"Подобные слухи для нас не новость. Это не соответствует действительности. У нас есть формат гуманитарного содействия на границе, когда мы доставляем в больницы женщин и детей, пострадавших в ходе боевых действий", — пояснил Бен-Цви журналистам.

Он отметил, что Израиль не может "помогать" группировкам, действующим на юге Сирии, потому что ни одна из них "положительно к Израилю не относится, в любом случае".

"Что касается южной зоны, то мы обозначили, что там находятся и некоторые группировки, связанные с ИГИЛ*, и связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*. Иногда многие думают, что мы предпочитаем одних другим. Но для нас и те, и другие – это экстремистские исламские группировки. Нет такого, что одна лучше к Израилю относится, другая хуже. Они все плохо относятся к Израилю, и для нас они все представляют угрозу. Так что мы стараемся следить за всем, что там происходит, и находимся в контакте как с российской стороной, так и с американской стороной, в какой-то мере и с иорданцами, так как они также являются частью соглашения", — добавил дипломат.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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