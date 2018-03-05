В Израиле предупредили о готовности отреагировать на действия Ирана в Сирии

ИЕРУСАЛИМ, 5 мар – РИА Новости. Израиль не заинтересован в эскалации в САР, но ответит, если Иран продолжит провоцировать ситуацию на сирийской границе, заявил в понедельник заместитель генерального директора МИД Израиля Александр Бен-Цви.
"Я надеюсь, что это не произойдет", — сказал журналистам Бен-Цви, комментируя слова Пан Ги Муна.
"Конечно, если они (иранские ВС) будут атаковать территорию Израиля – а инцидент с беспилотником мы расцениваем как прямую атаку на территорию Израиля, — то у нас не будет другого выхода. Мы не будем сидеть сложа руки. И каждый, кто захочет предпринять какие-то шаги, должен понимать, что будут ответные меры", — подчеркнул израильский дипломат.
При этом Бен-Цви подчеркнул, что для Израиля "главный интерес – это касается и Сирии, и палестинского урегулирования и прочих вопросов – это обеспечение безопасности нашего государства".
"Если не будет никакой агрессии против Израиля, то у нас нет никакого интереса воевать. Сирийская территория нам неинтересна. Если там все будет спокойно – то это главное. Ведь так было, кстати. До 2014 года самая спокойная израильская граница была с Сирией. Мы хотим вернуться именно к этому состоянию. Между нами не было мирного соглашения, но граница оставалась спокойной. И это главное", — сказал Бен-Цви.
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