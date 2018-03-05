Президенты США и Египта обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, включая в Сирию, сообщает пресс-служба Белого дома

"Президент Трамп и президент ас-Сиси договорились работать вместе над прекращением гуманитарного кризиса в Сирии и достижением арабского единства и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Лидеры обсудили "безответственную поддержку Россией и Ираном жестоких нападений режима Асада на мирных граждан".

Также президенты рассмотрели возможности укрепления американо-египетского партнерства "по целому ряду вопросов безопасности и экономики".

Ранее в администрации США осудили "военное наступление, которое режим Асада при поддержке России и Ирана проводит против людей в Восточной Гуте" и обвинили власти Сирии и Россию в "убийстве невиновных гражданских лиц", а также во "лжи и неизбирательной силе". Посольство РФ в США заявляло, что обвинения в несоблюдении Россией обязательств в Сирии нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.