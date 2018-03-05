Макрон и Эрдоган обсудили гуманитарный кризис в Восточной Гуте

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега — президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, в частности, "драматическую гуманитарную ситуацию" в Восточной Гуте, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщило о телефонном разговоре Макрона и Эрдогана.

"Оба президента продолжат добиваться политического урегулирования сирийского кризиса в рамках Женевского процесса со всеми соответствующими партнерами и представителями сирийской оппозиции ", — отмечается в коммюнике.

Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы — Дамаск. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

* Запрещенные в России террористические организации