Боевики выпустили по Дамаску 24 мины за сутки

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Боевики из Восточной Гуты за сутки выпустили 24 мины по Дамаску и окрестностям, есть разрушения и пострадавшие, заявил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. Есть разрушения и пострадавшие", — сказал он.

Как отметил генерал Евтушенко, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов.