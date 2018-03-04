Асад пообещал продолжить операцию против террористов в Восточной Гуте

Ситуация с гуманитарными паузами в Восточной Гуте. 4 марта 2018

Ситуация с гуманитарными паузами в Восточной Гуте. 4 марта 2018

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Операция против террористов продолжится, так как многие в Восточной Гуте хотят уйти от террористов, заявил журналистам президент Сирии Башар Асад.

"Большинство в Гуте хотят выйти от террористов под прикрытие родины, поэтому операция против террористов продолжится совместно с открытием возможности для гражданских для выхода на территорию, подконтрольную государству", — цитирует Асада сирийское национальное агентство САНА.

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