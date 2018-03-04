ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости. Сирийское руководство поддерживает идею создания международной комиссии для расследования преступлений международной коалиции во главе с США в Ракке, заявил в воскресенье журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
В конце февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке.
С аналогичным призывом выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров — он призвал ООН и МККК срочно направить миссию в Ракку, "которую коалиция разбомбила и оставила на произвол судьбы".
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