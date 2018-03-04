ООН планирует доставить гумпомощь в Восточную Гуту в понедельник

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что всемирная организация и ее партнеры планируют в понедельник доставить гуманитарную помощь в сирийскую Восточную Гуту для 27,5 тысячи нуждающихся, говорится в заявлении на сайте управления.
ООН отмечает, что организация "получила разрешение на поставку помощи для 70 тысяч человек, которые нуждаются в помощи". "ООН получила подтверждение, что оставшаяся помощь для них будет доставлена 8 марта", — говорится в сообщении УКГВ.
Ранее координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис заявил, что ООН стремится заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но "ничего не может сделать в одиночку".
Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам*", "Ахрар аш-Шам*", "Джебхат ан-Нусра*", периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.
*Запрещенные в России террористические организации
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