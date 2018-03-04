ООН планирует доставить гумпомощь в Восточную Гуту в понедельник

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что всемирная организация и ее партнеры планируют в понедельник доставить гуманитарную помощь в сирийскую Восточную Гуту для 27,5 тысячи нуждающихся, говорится в заявлении на сайте управления.

"ООН вместе с партнерами планирует доставить гуманитарную помощь в (населенный пункт) Дума в Восточной Гуте завтра, 5 марта. Завтрашний конвой будет состоять из 46 партий груза из продовольствия и медикаментов для 27,5 тысячи нуждающихся", — сообщает УКГВ.

ООН отмечает, что организация "получила разрешение на поставку помощи для 70 тысяч человек, которые нуждаются в помощи". "ООН получила подтверждение, что оставшаяся помощь для них будет доставлена 8 марта", — говорится в сообщении УКГВ.

Ранее координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис заявил, что ООН стремится заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но "ничего не может сделать в одиночку".

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам*", "Ахрар аш-Шам*", "Джебхат ан-Нусра*", периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

*Запрещенные в России террористические организации

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