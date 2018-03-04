Турецкая армия установила контроль над городом в Африне

АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Подразделения турецкой армии установили контроль над городом Шейх-эль-Хадид и шестью другими населенными пунктами в сирийском районе Африн (провинция Алеппо), говорится в сообщении генштаба ВС Турции в воскресенье.

"Сухопутные войска при поддержке ВВС 4 марта обеспечили контроль над семью населенными пунктами в Африне, прежде всего городом Шейх-эль-Хадид. Также взяты под контроль автодороги, связывающие города Раджо и Джендерес с Африном. Уничтожено 56 террористов, всего с начала операции — 2668", — отмечается в сообщении.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.