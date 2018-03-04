МККК заявил о гибели большого числа жителей Восточной Гуты

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Большой процент смертности среди мирных жителей в Восточной Гуте связан, в том числе, с отсутствием элементарной медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК в Дамаске.

"Мы больше не можем ждать. Мы призываем стороны разрешить (доставку) помощи и особенно медикаментов. Многие мирные жители умирают просто из-за отсутствия правильной медицинской помощи",- рассказали в МККК.

Собеседник агентства отметил, что доставка гуманитарной помощи в Восточную Гуту крайне необходима. "Гуманитарная ситуация в ближайшие дни может стать намного хуже",- сказал он.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

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