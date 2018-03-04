МККК заявил о гибели большого числа жителей Восточной Гуты

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Большой процент смертности среди мирных жителей в Восточной Гуте связан, в том числе, с отсутствием элементарной медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК в Дамаске.
"Мы больше не можем ждать. Мы призываем стороны разрешить (доставку) помощи и особенно медикаментов. Многие мирные жители умирают просто из-за отсутствия правильной медицинской помощи",- рассказали в МККК.
Собеседник агентства отметил, что доставка гуманитарной помощи в Восточную Гуту крайне необходима. "Гуманитарная ситуация в ближайшие дни может стать намного хуже",- сказал он.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.
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