Около 400 сирийцев вернулись за сутки в свои дома

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в свои дома в Сирии вернулись 378 человек, заявил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Продолжается возвращение беженцев и перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинциях Хомс, Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор вернулось 378 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в населенные пункты провинций Алеппо и Дейр-эз-Зор доставлено около двух тонн продуктов питания, а также питьевая вода.

По словам представителя Центра, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 67 сирийцам, в том числе 22 детям.

Евтушенко добавил, что совместно с комитетами национального примирения сирийских провинций российский Центр по примирению продолжает переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

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