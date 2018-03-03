МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия "с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий" добилась победы в Сирии, говорится в статье профессионального журнала американских Вооруженных сил Military Review, который издается Общевойсковым центром армии США.

В материале отмечается, что России удалось "сломать монополию Женевского процесса" — мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН — и "дипломатическое лидерство США". Для урегулирования сирийского конфликта теперь не менее важны переговоры в Астане. Кроме того, Россия смогла наладить продуктивные связи почти со всеми ключевыми игроками региона — начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном. Наконец, власть сохранил президент Сирии Башар Асад, позиции которого после начала российской кампании "настолько выросли, что он по большей части может диктовать условия своего участия в Женевских переговорах".

"Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения по базе Хмеймим и пунктам материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции российских фирм, которые в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии", — пишут авторы статьи, аналитик Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и директор вашингтонского Института имени Кеннана Мэттью Рожански.

Российские ВКС с сентября 2015 года проводили по запросу Дамаска военную операцию, в результате которой удалось полностью разгромить террористическую организацию "Исламское государство"* в Сирии. Авиабаза Хмеймим и пункт МТО в порту Тартус продолжают выполнять свои задачи после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.