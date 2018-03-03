Богданов обсудил с послом Сирии провокации террористов в Восточной Гуте

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странами Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом резолюцию Совета безопасности ООН о гуманитарной паузе в САР и провокации террористов в Восточной Гуте, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча дипломатов состоялась в субботу, 3 марта, в Москве.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу выполнения всеми сторонами резолюции 2401 СБ ООН. Отмечались провокационные действия засевших в Восточной Гуте террористов, продолжающих обстреливать мирные кварталы сирийской столицы и препятствующих проведению эвакуации больных и раненых, а также доставке гуманитарной помощи", — говорится в сообщении МИД.

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