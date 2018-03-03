Россия зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 67 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Бассале в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2427.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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