Сирийские военные обнародовали видео ночного побега детей из Восточной Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 3 мар — РИА Новости. Сирийские военные передали Центру по примирению враждующих сторон в Сирии видео, на котором запечатлен ночной побег двух детей из Восточной Гуты через гуманитарный коридор.

Мальчику и девочке удалось пересечь гуманитарный коридор в ночь на пятницу, сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по ним огонь из стрелкового оружия.

Четыре гуманитарных паузы со вторника по пятницу завершились безрезультатно — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.

Российский центр по примирению враждующих сторон по-прежнему призывает лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

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