РФ готова представить в СБ ООН резолюцию о расследовании химатак в Сирии

ООН, 2 мар — РИА Новости. РФ завершила консультации по проекту резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, документ готов к голосованию, сообщили в постпредстве РФ при ООН. Однако возможные сроки вынесения документа на голосование неизвестны.

Проект резолюции был распространен РФ в СБ ООН в январе. Делегация США тогда выступила против него и предложила восстановить миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда пояснил, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Как сообщили в постпредстве, в пятницу проект резолюции был внесен в Совет Безопасности ООН в итоговом варианте, в котором он может быть вынесен на голосование.

Предложенный РФ проект резолюции просит "учредить независимый механизм ООН по расследованию" (UNIMI) на год, "чтобы обеспечить подлинно беспристрастный, независимый и профессиональный метод расследования". Свои выводы эксперты должны будут делать на основании "надежных, проверенных и подтвержденных" фактов, улики должны собираться непосредственно на местах инцидентов. Всем сторонам конфликта в Сирии будет предписано полностью сотрудничать с независимым механизмом. Выводы комиссии "досконально изучит Совет Безопасности ООН". Подробности по формату работы нового механизма должен будет представить генеральный секретарь ООН в координации с гендиректором ОЗХО.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Вместо СМР российская сторона предложила создать новый независимый механизм ООН по расследованию применения химоружия.

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