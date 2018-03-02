Центр по примирению требует обеспечить безопасный выход из Восточной Гуты

ХМЕЙМИМ, 2 мар — РИА Новости. Центр по примирению враждующих стороны в Сирии требует от боевиков прекратить насилие над мирным населением в Восточной Гуте и немедленно обеспечить им безопасный выход, заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Своими преступными действиями незаконные вооруженные формирования пытаются сорвать выполнение резолюции СБ ООН 2401, а также гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Восточной Гуты. Мы требуем от лидеров НВФ прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов", — сказал он.

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