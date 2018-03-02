Боевики регулярно обстреливают подступы к гумкоридору в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ, 2 мар — РИА Новости. Обстановка в районе гуманитарного коридора в сирийской Восточной Гуте остается напряженной, подступы к нему регулярно обстреливаются снайперами, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Евтушенко напомнил о том, что российские военные продолжают проводить гуманитарную операцию по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты. В очередной раз с 9 до 14 часов была введена "гуманитарная пауза". Четвертые сутки функционирует гуманитарный коридор, все готово к приему гражданского населения.

"Обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной. Со вчерашнего вечера подступы к нему стали регулярно обстреливаться снайперами. Сегодня из района восточной окраины населенного пункта Дума боевики "Джейш аль-Ислам"* дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин", — сказал он.

Евтушенко также сообщил, что на горячую линию Центра поступают сообщения от жителей Восточной Гуты, где они рассказывают о невыносимых условиях жизни и о репрессиях со стороны боевиков, которые по-прежнему не дают им покинуть опасную зону.

По его словам, чтобы прорваться с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории, люди пытаются использовать различные варианты выхода, минуя подготовленный гуманитарный коридор.

Так, как отмечают в Центре по примирению, этой ночью к пункту пропуска под огнем боевиков удалось выйти двум детям. Их встречу и прикрытие от огня обеспечили сирийские военнослужащие.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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