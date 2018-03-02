Пиотровский считает, что восстанавливать Пальмиру пока никто не будет

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Восстанавливать в ближайшее время Пальмиру никто не будет, этого нельзя делать пока идет война, ближайшая задача — это подготовка научной документации, заявил журналистам председатель Союза музеев России, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский.

"Восстанавливать в ближайшее время Пальмиру никто не будет. Во-первых, воссоздания не будет, будем делать только то, что можно восстановить, но этого нельзя делать пока идет война. И нельзя делать, пока не придумают схему возрождения страны, нельзя восстановить памятник, а вокруг будет разрушенный город — это вызовет обратную реакцию", — сказал Пиотровский на открытии выставки, посвященной сокровищам Пальмиры.

Пиотровский добавил, что в задачу российских ученых входит подготовка научной базы для возрождения музея Пальмиры. Он отметил, что "первую скрипку должны играть сирийцы", так как они "лучше всех на свете реставрировали античные памятники".

"Мы можем помочь с обучением молодых реставраторов и археологов, чтобы восстановить связь поколений, которая нарушилась в ходе войны", — сказал Пиотровский.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации в Сирии, находилась под контролем террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили древний город. В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии вновь освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.