Коалиция подвергла сомнению данные Совбеза России о базах в Сирии

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Коалиция во главе с США отрицает данные о базах в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александра Венедиктова о том, что США создали около 20 военных баз в Сирии.

"Это последнее заявление представителя РФ о том, что коалиция создает множество новых баз в Сирии, является ложным и абсурдным", — заявил представитель коалиции.

Он добавил, что коалиция сосредоточена "на победе над ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское Государство"- ред.), а не на установлении постоянного присутствия или на планах по региональному присутствию в Сирии".

"Подобные претензии являются контрпродуктивными с точки зрения усилий коалиции по поддержке СДС (Сирийских Демократических Сил) в обеспечении долговременного поражения ИГ* в Сирии, по защите гражданских лиц и сведению к минимуму страданий людей", — уточнил он.

"Коалиция настоятельно призывает сирийский режим и тех, кто поддерживает его, работать с ООН, чтобы позволить гуманитарной помощи поступить ко всем нуждающимся сирийским мирным жителям", — добавил он.

Ранее помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил в интервью РИА Новости, что "на контролируемой отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая группировка, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>