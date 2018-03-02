У России нет договора о союзнических отношениях с Сирией, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сирия является союзником России, но договора о союзнических отношениях с ней нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников Москва "будет рассматривать как ядерное нападение на нашу страну, ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями".

"Насколько мне известно, у России с Сирией нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях. Мне насколько известно, такого документа нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ защищать Сирию в случае применения ядерного оружия.

"Она союзник, безусловно, Сирия — это наш союзник, но, как вы понимаете, с точки зрения международных обязательств союзнические отношения оформляются с помощью договорной базы", — добавил он.