МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. РФ не будет препятствовать сирийским властям в борьбе с террористами, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы ещё раз сказать: РФ голосовала за резолюцию (по гуманитарному перемирию) и незамедлительно после ее принятия, в координации с законным правительством Сирии, предприняла практические шаги с целью положения ее основных тезисов, в том виде, как они изложены в тексте документа. Мы продолжим действовать в этом направлении", — заявила Захарова.

"Однако не следует рассчитывать на то, что мы станем препятствовать сирийским властям в борьбе с террористами, теми самыми, которые неоднократно обстреливали, в том числе и российские дипломатические представительства в Дамаске", — отметила она.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2401 — это документ, который требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая гумпауза 27 февраля была сорвана боевиками, так и не прекратившими минометные обстрелы.

Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>