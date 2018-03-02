Москва обеспокоена действиями коалиции в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена действиями коалиции во главе с США в Сирии, они противоречат резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены действиями возглавляемой Соединенными Штатами Америки коалиции в Сирии, в частности, продолжение блокирования американскими партнерами гуманитарного доступа к лагерю перемещенных лиц Рукбан. Он расположен в 55 километровой зоне так называемого деконфликтинга. Такая позиция вступает в противоречие с резолюцией 2401", — сказала она на брифинге в пятницу.

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