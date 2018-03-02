Захарова заявила о необходимости полномасштабной операции в Восточной Гуте

Во время четвертой гуманитарной паузы в Восточной Гуте. 2 марта 2018

Во время четвертой гуманитарной паузы в Восточной Гуте. 2 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте сделали необходимой и неизбежной полномасштабную наземную операцию армии Сирии, которая уже заняла несколько населенных пунктов в этом пригороде Дамаска, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, после принятия резолюции по гуманитарной паузе в Сирии "боевики лишь активизировали свои вылазки". Они обстреливают гуманитарные коридоры, препятствуя выходу людей и доставке гумпомощи.

"Эти провокации со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой, неизбежной крупномасштабную наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте. Она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС России", — заявила она, отметив, что уже освобождены ряд населенных пунктов.

По словам Захаровой, боевики также продолжают обстрелы Дамаска. По данным столичного управления здравоохранения за последние дни погибли 32 мирных жителя, более 200 получили ранения, уточнила она.

Ситуация в Восточной Гуте

Как сообщил представитель сирийской армии Мухаммед Ясир, с начала гуманитарной паузы в Восточной Гуте 2 марта военные зафиксировали 37 нарушений со стороны боевиков. Три предыдущих гуманитарных паузы, организованных для вывода мирных жителей из Восточной Гуты, завершились безрезультатно — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Россия объявила, что с 27 февраля на территории пригорода Дамаска Восточная Гута вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00.