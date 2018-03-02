Боевики в пятницу 37 раз нарушили гуманитарную паузу в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 2 мар — РИА Новости. С начала гуманитарной паузы в Восточной Гуте в пятницу сирийские военные зафиксировали 37 нарушений со стороны боевиков, которые задействуют стрелковое оружие и минометы, сообщил журналистам представитель сирийской армии Мухаммед Ясир.

"С начала гуманитарной паузы со стороны боевиков зафиксировано 37 выстрелов снайперов и минометов. Когда они видят любое движение, они сразу задействуют и стрелковое оружие, и минометы", — сказал он.

По словам Ясира, сирийская армия соблюдает режим тишины и не отвечает на огонь боевиков, следуя указаниям, полученным от руководства страны.

"Правительство Сирии обеспечило все условия для вывода мирных жителей, включая автобусы, скорую помощь и лагерь для расположения мирных жителей, которые до сих пор не вышли оттуда, из-за того, что боевики не пускают их", — отметил он.

Три предыдущих гуманитарных паузы, организованных для вывода мирных жителей из Восточной Гуты, завершились безрезультатно — боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Согласно обращениям местных жителей на "горячую линию", организованную центром по примирению враждующих сторон, у них заканчиваются запасы продовольствия и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствует электроснабжение и газ.