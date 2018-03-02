Боевики в пятницу 37 раз нарушили гуманитарную паузу в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 2 мар — РИА Новости. С начала гуманитарной паузы в Восточной Гуте в пятницу сирийские военные зафиксировали 37 нарушений со стороны боевиков, которые задействуют стрелковое оружие и минометы, сообщил журналистам представитель сирийской армии Мухаммед Ясир.
"С начала гуманитарной паузы со стороны боевиков зафиксировано 37 выстрелов снайперов и минометов. Когда они видят любое движение, они сразу задействуют и стрелковое оружие, и минометы", — сказал он.
По словам Ясира, сирийская армия соблюдает режим тишины и не отвечает на огонь боевиков, следуя указаниям, полученным от руководства страны.
"Правительство Сирии обеспечило все условия для вывода мирных жителей, включая автобусы, скорую помощь и лагерь для расположения мирных жителей, которые до сих пор не вышли оттуда, из-за того, что боевики не пускают их", — отметил он.
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