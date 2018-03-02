Косачев прокомментировал обвинения США в адрес России по Восточной Гуте

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Возложение США ответственности на Россию за несоблюдение перемирия в сирийской Восточной Гуте — очередной акт информационной войны, Москва не ведёт никакой двойной игры, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как заявила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США считают, что Россия частично ответственна за несоблюдение перемирия в сирийской Восточной Гуте, где с субботы погибли 100 человек.

"Эти заявления я считаю просто очередным актом информационной войны против России", — сказал РИА Новости Косачев.

Он подчеркнул, что именно Россия выступила с инициативой гуманитарных пауз и последовательно работает с вовлечёнными в конфликт странами, включая США, Турцию, другими региональными державами для того, чтобы те в свою очередь работали с "подведомственными" им формированиями в Восточной Гуте, и эта гуманитарная пауза соблюдалась как минимум и в итоге там была бы осуществлена военная деэскалация. "И на Россию возлагать ответственность за то, что это не получается — это перекладывать с больной головы на здоровую, не более того", — отметил сенатор.

"Россия абсолютно точно не ведёт никакой двойной игры, абсолютно точно заинтересована в том, чтобы в Восточной Гуте был реализован тот сценарий, который до этого был реализован в Алеппо, который был реализован в некоторых других точках Сирии, в отличие от Ракки, где ситуация чудовищная и никаких гуманитарных коридоров просто не создавалось", — сказал он.