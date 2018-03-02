РФ просит США не использовать обвинения в адрес Асада как повод для ударов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия предостерегает США от попытки использовать бездоказательные обвинения в химатаках как предлог для ударов по объектам властей Сирии, сообщает российское посольство в США в Facebook.

Дипмиссия заявила, что США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии.

"Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счёт. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя "Белых касок" и других превдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешёвым фарсом, а не доказательствами", — говорится в сообщении.

"Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам", — заявляет российское посольство.