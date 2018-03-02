Посольство РФ: США хотят сохранить экстремистский анклав в Восточной Гуте

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что обвинения в несоблюдении Россией обязательств в Сирии нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.

Согласно сообщению, Россия и Сирия стремятся к урегулированию ситуации вокруг Восточной Гуты и в одностороннем порядке совместно объявляют о введении ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз, в рамках которых организованы гуманитарные коридоры. По ним должна поставляться помощь, проводиться медэвакуация в полном соответствии с пунктом 10 резолюции СБ ООН 2401. Реализация этих планов срывается засевшими в Восточной Гуте боевиками и их "спонсорами, препятствующими доставке помощи и эвакуации граждан из этого района и продолжающими обстрелы Дамаска в нарушение установленного перемирия".

"Развернутая Вашингтоном огульная пропагандистская кампания, состоящая из обвинений России в несоблюдении ее обязательств в Сирии, наводит на мысль, что за ней на самое деле стоит не озабоченность положением мирных сирийцев, а хладнокровный политический расчет: во что бы то ни было сохранить экстремистский анклав в пригороде сирийской столицы", — говорится в сообщении посольства в Facebook.