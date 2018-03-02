Госдеп рассказал, с какими странами США ведут переговоры по Сирии

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США обсуждают ситуацию в Сирии как с Россией, так и со странами-единомышленниками, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы проводим обсуждения с правительством России, это я могу вам сказать. Также Объединенные нации проводят серию встреч, на которых мы говорим со странами-единомышленниками о том, что происходит в Сирии сейчас", — сказала она.

"Мы продолжим обращаться ко многим странам-единомышленникам по этому вопросу", — добавила Науэрт.