В Сирии уничтожили троих боевиков

ХМЕЙМИМ, 1 мар — РИА Новости. Жители в сирийской Думе после убийства террористами четырех гражданских активистов в ходе столкновений в ответ уничтожили троих боевиков, сообщает начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отмечает, что среди населения растет напряжение, которое сопровождается стихийными волнениями.

"Так, вчера после расстрела мирных жителей в Думе, где погибли четверо гражданских активистов, в ходе последовавших столкновений местные жители в ответ убили троих боевиков", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что это ведет к дальнейшему ужесточению репрессий в отношении мирных жителей. На горячую линию российского Центра по примирению начали поступать сообщения о показательных казнях тех, кто пытается покинуть анклав.

"Приведенные факты подтверждают нежелание незаконных вооруженных формирований соблюдать резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН", — резюмирует Евтушенко.

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