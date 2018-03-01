Специальное заседание СПЧ ООН по Восточной Гуте пройдет в Женеве в пятницу

ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Специальное заседание Совета ООН по правам человека по ситуации в Восточной Гуте пройдет в Женеве 2 марта, сообщил пресс-секретарь СПЧ Роландо Гомез.

Ранее Великобритания предложила провести срочное заседание СПЧ ООН по ситуации в Восточной Гуте.

"Бюро СПЧ ООН провело вечером встречу для обсуждения предложения (Великобритании — ред.). Они предложили провести "срочные дебаты" в пятницу, 2 марта, в 15.00 (17.00 мск). Президент СПЧ объявит об этом на встрече Совета в пятницу, чтобы получить формальное согласие (стран-членов СПЧ — ред.)", — сказал пресс-секретарь СПЧ.

Гомез добавил, что заседание по Восточной Гуте завершится обсуждением проекта резолюции СПЧ.

В проекте резолюции, распространенной Великобританией, осуждается массовое нарушение прав человека в Сирии. Лондон, в частности, предлагает самым серьезным образом осудить отказ в предоставлении гуманитарного доступа, атаки на медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру, авиабомбардировки, в том числе с применением расщепляющихся и воспламеняющихся материалов, бочковых бомб, а также "использование властями Сирии химического оружия против гражданского населения, включая людей, проживающих в Восточной Гуте".

В документе также содержится призыв к Независимой комиссии по расследованию в Сирии срочно провести полное и независимое расследование последних событий в Сирии.

При этом в проекте резолюции нет упоминаний о действующих на территории Восточной Гуты вооруженных группировок, в том числе террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Первая гумпауза 27 февраля была сорвана боевиками, так и не прекратившими минометные обстрелы

* Террористическая группировка, запрещена в России

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