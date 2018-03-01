МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция проводит подготовку боевиков в гарнизоне Эт-Танф, существует вероятность, что среди них есть террористы группировки "Исламское государства"*, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Борис Болотин.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

"У нас есть информация о том, что в регионе ведется подготовка боевиков вооруженной оппозиции, и я не исключаю возможность, что среди них могут быть террористы, бежавшие из Ракки и изменившие личность", — заявил Болотин.

Дипломат также отметил, что основная проблема лагеря Рукбан заключается в том, что он находится на территории военной базы США. По его словам, для решения гуманитарной проблемы в лагере необходимо вернуть территорию законному правительству.

В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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