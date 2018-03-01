Богданов обсудил с послом Иордании ситуацию в Сирии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Иордании в Москве Амджадом Оде Адайле ситуацию в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня с упором на проблематику сирийского урегулирования и состояние дел на палестино-израильском направлении, в том числе в контексте прошедших 15 февраля в Москве переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II", — говорится в документе.

Ранее Путин и Абдалла II на встрече в Москве обсудили Сирию, ближневосточное урегулирование и вопросы двустороннего сотрудничества.

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