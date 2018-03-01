ООН рассчитывает получить разрешение Дамаска для посещения Ракки

ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН готова и хочет попасть в Ракку для оценки ситуации на месте, рассчитывает получить на это разрешение от Дамаска с помощью России, заявил на брифинге в четверг помощник спецпосланника ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн.

"Мы готовы и хотим поехать в Ракку. Нам необходимо получить разрешение от правительства и провести оценку ситуации с безопасностью внутри. Я полагаю, что правительство, с российской помощью, выдаст нам разрешения и мы сможем попасть в Ракку", — сказал он.

По его словам, ситуация в Ракке очень плохая. ООН зарегистрировала с октября 2017 года 637 ранений от взрывов, а также зафиксировала 125 смертей. Каждую неделю в Ракке насчитывается от 20 до 25 пострадавших от мин и неразорвавшихся снарядов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно направить в Ракку оценочную миссию ООН и МККК, чтобы на месте определить гуманитарные нужды населения.