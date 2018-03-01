Боевики убили четырех мирных жителей в ходе массовых волнений близ Дамаска

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Террористы застрелили четырех мирных жителей в ходе акции протеста в городке Дума в восточном пригороде Дамаска, одном из крупнейших оплотов боевиков, после чего отчаявшиеся люди убили трех бандитов.

Об этом сообщил журналистам в четверг представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Реальность данных угроз (боевики запрещают людям выходить по гуманитарным коридорам) подтверждается вчерашним обстрелом около 300 протестующих местных жителей в Думе. По уточненной информации, во время этой стихийной акции протеста было убито четыре человека", — сказал Золотухин.

В ходе последовавших столкновений толпы протестующих с боевиками "доведенные до отчаяния местные жители убили троих бандитов", отметил генерал.

В связи с происшедшим российский Центр примирения призвал лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие и дать мирным жителям возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты, добавил Золотухин.

По поручению президента России Владимира Путина, в пригороде Дамаска Восточная Гута со вторника ежедневно действуют пятичасовые гуманитарные паузы (с 9 утра до 2 дня), в ходе которых жителям предоставляется возможность выйти из зоны боевых действий. Однако за прошедшие дни боевики не дали ни одному гражданскому покинуть Восточную Гуту.

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