Источник сообщил о прибытии гумконвоя Красного Креста и Полумесяца в Африн

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста и Полумесяца в Сирии прибыл в четверг в сирийский город Африн с продовольственной и медицинской помощью, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе провинции Алеппо.

Ранее генштаб Турции сообщил, что 23 февраля турецкая артиллерия нанесла удар по "автоколонне террористов", которая въезжала в район Африна. По сообщению генштаба, целью обстрела были "30-40 транспортных средств PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)". Курдский источник сообщил РИА Новости, что удар был нанесен по гуманитарному конвою. В ходе обстрела один человек погиб, еще семь получили ранения.

"Конвой с помощью, предоставляемой Международным комитетом Красного Креста в Сирии и Полумесяца, раздаст её жителям", — заявил источник.

По данным источника, гуманитарный конвой состоял из 28 грузовиков.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

