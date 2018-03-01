Заложники без права на выбор: как проходит операция в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военные и журналисты, прибывшие в поселение Вафидин, не теряют надежды увидеть жителей Восточной Гуты, идущих через гуманитарный коридор. До окончания первой гуманитарной паузы остается всего час, но через коридор никто не проходит – о временном перемирии в Восточной Гуте мало кто знает и этим пользуются боевики.
В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.
Корреспондент РИА Новости попытался узнать, что происходит на захваченной боевиками территории в восточном пригороде Дамаска и как проходит гуманитарная пауза в Вафидине.
Подготовка к встрече
В Вафидин пасмурным утром начинают прибывать автобусы и машины российского центра по примирению враждующих сторон и военной полиции. Задача понятная, но не простая. Необходимо помочь сирийским военным обеспечить безопасность для приема мирных граждан. Кареты скорой помощи готовы в случае необходимости госпитализировать больных.
В нескольких сотнях метров от места, где все ждут первых жителей Гуты, находится непосредственный выход из гуманитарного коридора, дальше поле, метров 100 — и уже окраины городка Дума, одного из крупнейших оплотов боевиков в восточном пригороде сирийской столицы.
"Что у вас произошло? Мины упали? Раненые? Не поддавайтесь на провокации и оставайтесь в укрытиях", — говорит сирийский офицер по рации старшему передовой позиции армии.
"27 февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло", — рассказал российским журналистам последние данные по обстановке в Вафидине начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков.
Живой щит
По словам сирийских военных, накануне вечером с ними по телефону связалась женщина, сказала, что беременна и с ней несколько девушек, которые пытаются уйти от боевиков.
"К сожалению, связь с ней потеряна, о судьбе девушки нам ничего не известно. Она должна была рожать, поэтому мы и доктора пригласили на всякий случай", — рассказал сирийский офицер.
По данным сирийской правозащитной организации и местных военных, в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч мирных жителей, и ни один из них не имеет права на выбор.
Звонок к Гуту
У представителя правозащитной организации удается взять номер телефона человека, который передает ему информацию из захваченной террористами Думы. Ставим на громкую связь сотовый телефон и ждем ответа.
"Ситуация у нас сложная и люди выйти не могут. Главари банд используют все средства, чтобы не дать нам дойти до вас", — говорит голос в трубке.
"На проповедях после молитвы людям внушают, что государство их обманывает и никакого перемирия нет, а семьям боевиков угрожают расправой, если они попытаются уйти, нам не оставляют выбора", — рассказывает мужчина.
Время гуманитарной паузы подходит к концу. Сирийские коллеги шепчут, что по их информации, мины прилетели в район Джарамана и в центр Дамаска.
"Террористы пользуются паузой для перегруппировки и нанесения ударов по столице, это очевидно", — вмешивается сирийский офицер, услышав разговор.
К месту выхода мирных граждан продолжают прибывать журналисты и представители сирийских правозащитных организаций. Все присутствующие понимают, что шансов увидеть и поговорить хотя бы с одним человеком из Гуты крайне мало, но продолжают ждать, несмотря на то, что стрелки на часах давно пересекли рубеж в 14.00 по дамасскому времени.
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