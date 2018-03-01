РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Заложники без права на выбор: как проходит операция в Восточной Гуте

11:5801.03.2018
02721
© РИА Новости / Михаил АлаеддинЕдинственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев ВафидинЕдинственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военные и журналисты, прибывшие в поселение Вафидин, не теряют надежды увидеть жителей Восточной Гуты, идущих через гуманитарный коридор. До окончания первой гуманитарной паузы остается всего час, но через коридор никто не проходит – о временном перемирии в Восточной Гуте мало кто знает и этим пользуются боевики.

Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018
© Фото : SANA
Шойгу направил де Мистуре разъяснение по Восточной Гуте и Ракке

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

Корреспондент РИА Новости попытался узнать, что происходит на захваченной боевиками территории в восточном пригороде Дамаска и как проходит гуманитарная пауза в Вафидине.

Подготовка к встрече

В Вафидин пасмурным утром начинают прибывать автобусы и машины российского центра по примирению враждующих сторон и военной полиции. Задача понятная, но не простая. Необходимо помочь сирийским военным обеспечить безопасность для приема мирных граждан. Кареты скорой помощи готовы в случае необходимости госпитализировать больных. 

Боевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Amer Almohibany
Боевики "Джейш аль-Ислам"* сорвали эвакуацию жителей из Восточной Гуты
До вступления в силу объявленной паузы остается около двух часов и грохот войны внушает пессимизм. В 9.00 по местному времени как по команде все затихает, но ненадолго. Буквально через полчаса затишья в полукилометре от КПП раздается звук разорвавшегося снаряда, за ним еще один.

В нескольких сотнях метров от места, где все ждут первых жителей Гуты, находится непосредственный выход из гуманитарного коридора, дальше поле, метров 100 — и уже окраины городка Дума, одного из крупнейших оплотов боевиков в восточном пригороде сирийской столицы.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинОфицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Офицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска

"Что у вас произошло? Мины упали? Раненые? Не поддавайтесь на провокации и оставайтесь в укрытиях", — говорит сирийский офицер по рации старшему передовой позиции армии.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"Бесконечно, что ли, терпеть?": Путин рассказал о ситуации в Восточной Гуте
Выясняем, что никто не пострадал, две мины разорвались у выхода из гуманитарного коридора. Дальше знакомые хлопки повторялись вновь и вновь.

"27 февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло", — рассказал российским журналистам последние данные по обстановке в Вафидине начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЕдинственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин

Живой щит

По словам сирийских военных, накануне вечером с ними по телефону связалась женщина, сказала, что беременна и с ней несколько девушек, которые пытаются уйти от боевиков.

"К сожалению, связь с ней потеряна, о судьбе девушки нам ничего не известно. Она должна была рожать, поэтому мы и доктора пригласили на всякий случай", — рассказал сирийский офицер.

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
© AFP 2018 / Abdulmonam Eassa
Дежавю по-сирийски. Почему Восточная Гута повторяет судьбу Алеппо
Пожилой военный, служащий в Восточной Гуте с 2012 года, продолжает рассказывать о своих сомнениях в реальности выхода мирных жителей. "Вы поймите, люди там для них живой щит. Они понимают, что если они отпустят женщин и детей, их никто жалеть не будет. Они практически даже своих родных держат в заложниках. А договариваться не хотят, так как у них приказ от их покровителей", — объясняет офицер.

По данным сирийской правозащитной организации и местных военных, в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч мирных жителей, и ни один из них не имеет права на выбор.

© ИнфографикаРасстановка сил в Восточной Гуте
© Инфографика
Расстановка сил в Восточной Гуте

Звонок к Гуту

У представителя правозащитной организации удается взять номер телефона человека, который передает ему информацию из захваченной террористами Думы. Ставим на громкую связь сотовый телефон и ждем ответа.

"Ситуация у нас сложная и люди выйти не могут. Главари банд используют все средства, чтобы не дать нам дойти до вас", — говорит голос в трубке.

Обломки ракеты в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Перемирие в Восточной Гуте: боевики продолжают обстрелы
Житель Думы рассказывает, что о гуманитарной паузе в Гуте мало кто знает. Там нет электричества, а сотовая связь есть у немногих. Поэтому люди не знают о происходящем, а боевики этим пользуются.

"На проповедях после молитвы людям внушают, что государство их обманывает и никакого перемирия нет, а семьям боевиков угрожают расправой, если они попытаются уйти, нам не оставляют выбора", — рассказывает мужчина.

Время гуманитарной паузы подходит к концу. Сирийские коллеги шепчут, что по их информации, мины прилетели в район Джарамана и в центр Дамаска.

"Террористы пользуются паузой для перегруппировки и нанесения ударов по столице, это очевидно", — вмешивается сирийский офицер, услышав разговор.

К месту выхода мирных граждан продолжают прибывать журналисты и представители сирийских правозащитных организаций. Все присутствующие понимают, что шансов увидеть и поговорить хотя бы с одним человеком из Гуты крайне мало, но продолжают ждать, несмотря на то, что стрелки на часах давно пересекли рубеж в 14.00 по дамасскому времени.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена