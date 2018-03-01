Заложники без права на выбор: как проходит операция в Восточной Гуте

ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военные и журналисты, прибывшие в поселение Вафидин, не теряют надежды увидеть жителей Восточной Гуты, идущих через гуманитарный коридор. До окончания первой гуманитарной паузы остается всего час, но через коридор никто не проходит – о временном перемирии в Восточной Гуте мало кто знает и этим пользуются боевики.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

Корреспондент РИА Новости попытался узнать, что происходит на захваченной боевиками территории в восточном пригороде Дамаска и как проходит гуманитарная пауза в Вафидине.

Подготовка к встрече

В Вафидин пасмурным утром начинают прибывать автобусы и машины российского центра по примирению враждующих сторон и военной полиции. Задача понятная, но не простая. Необходимо помочь сирийским военным обеспечить безопасность для приема мирных граждан. Кареты скорой помощи готовы в случае необходимости госпитализировать больных.

До вступления в силу объявленной паузы остается около двух часов и грохот войны внушает пессимизм. В 9.00 по местному времени как по команде все затихает, но ненадолго. Буквально через полчаса затишья в полукилометре от КПП раздается звук разорвавшегося снаряда, за ним еще один.

В нескольких сотнях метров от места, где все ждут первых жителей Гуты, находится непосредственный выход из гуманитарного коридора, дальше поле, метров 100 — и уже окраины городка Дума, одного из крупнейших оплотов боевиков в восточном пригороде сирийской столицы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Офицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска © РИА Новости / Михаил Алаеддин Офицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска

"Что у вас произошло? Мины упали? Раненые? Не поддавайтесь на провокации и оставайтесь в укрытиях", — говорит сирийский офицер по рации старшему передовой позиции армии.

Выясняем, что никто не пострадал, две мины разорвались у выхода из гуманитарного коридора. Дальше знакомые хлопки повторялись вновь и вновь.

"27 февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло", — рассказал российским журналистам последние данные по обстановке в Вафидине начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин © РИА Новости / Михаил Алаеддин Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском в лагере беженцев Вафидин

Живой щит

По словам сирийских военных, накануне вечером с ними по телефону связалась женщина, сказала, что беременна и с ней несколько девушек, которые пытаются уйти от боевиков.

"К сожалению, связь с ней потеряна, о судьбе девушки нам ничего не известно. Она должна была рожать, поэтому мы и доктора пригласили на всякий случай", — рассказал сирийский офицер.

Пожилой военный, служащий в Восточной Гуте с 2012 года, продолжает рассказывать о своих сомнениях в реальности выхода мирных жителей. "Вы поймите, люди там для них живой щит. Они понимают, что если они отпустят женщин и детей, их никто жалеть не будет. Они практически даже своих родных держат в заложниках. А договариваться не хотят, так как у них приказ от их покровителей", — объясняет офицер.

По данным сирийской правозащитной организации и местных военных, в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч мирных жителей, и ни один из них не имеет права на выбор.

© Инфографика Расстановка сил в Восточной Гуте © Инфографика Расстановка сил в Восточной Гуте

Звонок к Гуту

У представителя правозащитной организации удается взять номер телефона человека, который передает ему информацию из захваченной террористами Думы. Ставим на громкую связь сотовый телефон и ждем ответа.

"Ситуация у нас сложная и люди выйти не могут. Главари банд используют все средства, чтобы не дать нам дойти до вас", — говорит голос в трубке.

Житель Думы рассказывает, что о гуманитарной паузе в Гуте мало кто знает. Там нет электричества, а сотовая связь есть у немногих. Поэтому люди не знают о происходящем, а боевики этим пользуются.

"На проповедях после молитвы людям внушают, что государство их обманывает и никакого перемирия нет, а семьям боевиков угрожают расправой, если они попытаются уйти, нам не оставляют выбора", — рассказывает мужчина.

Время гуманитарной паузы подходит к концу. Сирийские коллеги шепчут, что по их информации, мины прилетели в район Джарамана и в центр Дамаска.

"Террористы пользуются паузой для перегруппировки и нанесения ударов по столице, это очевидно", — вмешивается сирийский офицер, услышав разговор.

К месту выхода мирных граждан продолжают прибывать журналисты и представители сирийских правозащитных организаций. Все присутствующие понимают, что шансов увидеть и поговорить хотя бы с одним человеком из Гуты крайне мало, но продолжают ждать, несмотря на то, что стрелки на часах давно пересекли рубеж в 14.00 по дамасскому времени.

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