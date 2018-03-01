Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
Также российские военные обеспечили безопасность прохождения двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Эт-Тайиба и Тафас провинции Деръа, жителям доставлено продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 84 тонны.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Сувайян провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2408.
Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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