Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Латакия – 6, Дамаск – 9, Деръа — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 1, Хама — 2, Дамаск – 4, Деръа — 1", — говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

Также российские военные обеспечили безопасность прохождения двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Эт-Тайиба и Тафас провинции Деръа, жителям доставлено продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 84 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Сувайян провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2408.

Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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