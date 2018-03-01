Боевики свободно перемещаются в зоне США в Эт-Танфе, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Боевики свободно перемещаются под носом у американских военных в районе Эт-Танфа в Сирии, при этом для гуманитарных конвоев ООН зона остается закрытой, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Также вызывает недоумение ситуация, когда США без согласования с сирийским правительством фактически оккупируют 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе. В этой зоне, в том числе, находится печально известный лагерь беженцев Рукбан, где под носом у вооруженных сил США свободно перемещаются боевики из незаконных вооруженных формирований", — сказал Венедиктов.

При этом, подчеркнул он, для гуманитарных конвоев ООН, которые пытаются попасть в лагерь с сирийской территории, зона остается закрытой. "Как это соответствует заявленным антитеррористическим целям Вашингтона в Сирии — остается загадкой", — сказал собеседник агентства.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.

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