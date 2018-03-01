МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Правительство Сирии регулярно информирует об обнаружении на освобождаемых от террористов территориях опасных отравляющих веществ, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
По его словам, с учетом прошлогодней истории с Хан-Шейхуном и последовавшей бомбардировкой США сирийской авиабазы "Шайрат" в Совбезе РФ допускают, что применение отравляющих веществ может быть осуществлено вооруженной оппозицией, чтобы спровоцировать новые удары США и их союзников по сирийским военным объектам. Этот мотив вполне логичен, отметил собеседник агентства.
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