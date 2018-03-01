В Совбезе рассказали о докладах Дамаска о химоружии в освобождаемых районах

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Правительство Сирии регулярно информирует об обнаружении на освобождаемых от террористов территориях опасных отравляющих веществ, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Что касается Сирии, то ее военно-химический потенциал, как вы знаете, был ликвидирован под надзором ОЗХО. Дамаск продолжает тесное сотрудничество с экспертами этой организации. Более того, правительство Сирии регулярно информирует об обнаружении на освобождаемых от террористов территориях опасных отравляющих веществ, сообщает о возможных провокациях с их применением", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом прошлогодней истории с Хан-Шейхуном и последовавшей бомбардировкой США сирийской авиабазы "Шайрат" в Совбезе РФ допускают, что применение отравляющих веществ может быть осуществлено вооруженной оппозицией, чтобы спровоцировать новые удары США и их союзников по сирийским военным объектам. Этот мотив вполне логичен, отметил собеседник агентства.

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