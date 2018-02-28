Россия призвала ООН направить в Ракку оценочную миссию

ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия призвала ООН направить в сирийскую Ракку оценочную миссию, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем ООН, даже настаиваем, чтобы ООН оперативно направила в Ракку оценочную миссию, а коалицию, де-факто контролирующую этот район, обеспечить для этого все необходимые условия", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил на базе ООН и под её руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке. С аналогичным призывом выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров – он призвал ООН и МККК срочно направить миссию в Ракку, "которую коалиция разбомбила и оставила на произвол судьбы".

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