Столкновения продолжаются в Африне и Идлибе, несмотря на резолюцию ООН

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

ООН, 28 фев — РИА Новости. Столкновения продолжаются в ряде районов Сирии, в том числе Африне и Идлибе, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН о режиме прекращения огня в Сирии, заявил замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

"Мы не можем забывать, что резолюция 2401 требует прекратить столкновения на всей территории Сирии. Насилие продолжается в Африне, Идлибе, на востоке, и вы слышали о гуманитарных сложностях и страданиях жителей также и в этих областях", — сказал Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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