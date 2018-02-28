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Война в Сирии
Война в Сирии

Боевики "Джейш аль-Ислам"* сорвали эвакуацию жителей из Восточной Гуты

20:2028.02.2018
(обновлено: 21:38 28.02.2018)
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© AFP 2018 / Amer AlmohibanyБоевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска, Сирия. Архивное фотоБоевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Amer Almohibany

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Второй попытке вывода жителей из Восточной Гуты  (пригород Дамаска) в Сирии опять помешали боевики "Джейш аль-Ислам"*, а также других формирований. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ситуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Террористы продолжают боевые действия в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа

"Этому (эвакуации. — Прим. ред.) в очередной раз активно препятствовали боевики вооруженных формирований, прежде всего группировки "Джейш аль-Ислам"*, контролирующей район, прилегающий к контрольно-пропускному пункту "Мухайям Аль-Вафедин", — сказал он.

По гуманитарному коридору пытались пройти более 300 человек, но боевики их разогнали. Исламисты не выпускают жителей из опасной зоны, за любые попытки выхода угрожают убийством. У людей забрали автомобили, им запретили пользоваться радио, телевидением и сотовой связью, рассказал Евтушенко. 

Помимо этого, террористы привлекли заключенных из тюрьмы "Эт-Тауба" к оборудованию своих позиций рядом с гуманитарным коридором.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Бесконечно, что ли, терпеть?": Путин рассказал о ситуации в Восточной Гуте
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии расценил эти действия как нежелание соблюдать резолюцию 2401. "Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный выход мирных жителей, а также эвакуацию больных и раненых по гуманитарному коридору", — заявил генерал.

Также он отметил, что за сутки боевики из Восточной Гуты выпустили 13 мин по жилым районам Дамаска. В результате ранены девять человек, в том числе трое детей.

Ситуация в Восточной Гуте

Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018
© Фото : SANA
Центр по примирению рассказал о ситуации в Восточной Гуте во время гумпаузы
Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Россия объявила, что с 27 февраля на территории пригорода Дамаска Восточная Гута вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00. Некоторые страны, в том числе Великобритания, раскритиковали эту инициативу, указав, что названный временной промежуток не соответствует резолюции 2401.

Первая гуманитарная пауза состоялась накануне, но ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Андреев
хороший бармалей - мертвый бармалей.
20:23
28.02.2018
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Гоша с Ленинграда
Пора выводить БПЛА на этим районом. Точечно сшибать головы упырям.
21:24
28.02.2018
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