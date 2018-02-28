МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Террористы продолжают боевые действия в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа, несмотря на режим прекращения огня, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Между тем проводимый нами мониторинг соблюдения режима прекращения огня свидетельствует о продолжающихся вооруженными группировками боевых действиях в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа. Особую озабоченность вызывает крайне напряженная обстановка в Восточной Гуте", — сказал он.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, введена ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористические организации, запрещенная в России

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