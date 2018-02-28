Путин: Россия будет стремиться к налаживанию политического диалога в Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет стремиться к налаживанию политического диалога в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Мы совершенно точно будем стремиться к тому, чтобы наладить политический диалог. Мы будем стремиться к тому, чтобы запустить в реальную работу конституционный процесс по подготовке основного закона страны и на этой базе привести дело к полной нормализации", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия будет добиваться того, чтобы зоны деэскалации превратились в зоны сотрудничества между Дамаском и оппозиционными силами, которые там находятся.

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