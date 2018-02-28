Путин рассказал, от чего зависят перспективы решения проблем в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Перспективы решения проблем в Сирии зависят от сторон конфликта, хотят ли они урегулировать все вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Ситуация сложная. Перспективы урегулирования зависят от противоборствующих сторон, от их внутреннего желания добиться урегулирования, достичь его и сохранить территориальную целостность и единство своей страны. От этого зависит все", — сказал Путин.

По его словам, кроме того, очень важно влияние стран региона и других мировых игроков.