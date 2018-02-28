Центр по примирению рассказал о ситуации в Восточной Гуте во время гумпаузы

ДАМАСК, 28 фев — РИА Новости. Вторые сутки мирные жители не могут воспользоваться гуманитарной паузой в Восточной Гуте из-за минометного обстрела со стороны террористов, сообщил российским журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков", — сказал Золотухин.
По словам генерала, машины скорой помощи и автобусы, предназначенные для мирных жителей, продолжают дежурить у гуманитарного коридора в поселении Мухайам аль-Вафидин.
Ранее Золотухин сообщил журналистам, что, согласно поступившей информации, в среду утром около 300 мирных граждан пытались пройти через гуманитарный коридор, однако боевики начали обстрел, тем самым вынудив граждан вернуться.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00. Во вторник, как сообщал Золотухин, первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте была сорвана боевиками, ни один мирный житель не смог покинуть этот пригород Дамаска.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>