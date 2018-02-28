Центр по примирению рассказал о ситуации в Восточной Гуте во время гумпаузы

ДАМАСК, 28 фев — РИА Новости. Вторые сутки мирные жители не могут воспользоваться гуманитарной паузой в Восточной Гуте из-за минометного обстрела со стороны террористов, сообщил российским журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков", — сказал Золотухин.

По словам генерала, машины скорой помощи и автобусы, предназначенные для мирных жителей, продолжают дежурить у гуманитарного коридора в поселении Мухайам аль-Вафидин.

Ранее Золотухин сообщил журналистам, что, согласно поступившей информации, в среду утром около 300 мирных граждан пытались пройти через гуманитарный коридор, однако боевики начали обстрел, тем самым вынудив граждан вернуться.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00. Во вторник, как сообщал Золотухин, первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте была сорвана боевиками, ни один мирный житель не смог покинуть этот пригород Дамаска.

Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

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